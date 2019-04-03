Уже заговорили про "интересы народов": Россия пришла просить Украину возобновить авиасообщение

Россия хочет провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.

"Росавиация" предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.

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Об этом сообщает Интерфакс.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме", - говорится в заявлении.

"Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - отметили в "Росавиации".

Как сообщал УНИАН, Кабмин запретил нерегулярные полеты между Украиной и Россией, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы.

22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины «не проявляет активности" в решении этого вопроса.

Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука. 27 марта Кабинет министров Украины поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы кандидатом на пост президента Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком во время поездки в Москву 22 марта.