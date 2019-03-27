Уровень износа ж/д путей в Украине уже достиг 50%

При этом благодаря повышению тарифов на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля, в целом в 2019 г. «Укрзализныця» увеличит доход от перевалки грузов на 24,3% или до 84 млрд грн.

Уровень износа всех 21,7 тыс. км путей УЗ в целом уже достиг 50%, а полной реконструкции требуют 27% всех магистралей

Об этом говорится в статье Uaprom.info «Повышение тарифов УЗ: а где рельсы?».

Также в материале констатируется плачевна ситуация по прочим элементам инфраструктуры железных дорог. К примеру, 5,7 тысяч прогонов мостов уже отслужили более 50 лет, 1,07 тысяч прогонов мостов – около 100 лет. При этом уровень износа тяговых подстанций для электрифицированных путей достиг уровня 67%, износ контактной сети – 55%. Даже парк специальной техники для ремонта железнодорожных путей уже изношен на 78%.

При этом благодаря повышению тарифов на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля, в целом в 2019 г. «Укрзализныця» увеличит доход от перевалки грузов на 24,3% или до 84 млрд грн. Но капитальные инвестиции в обновление инфраструктуры останутся на уровне 2018 г.

Согласно финансовому плану на 2019 г., госкомпания реконструирует 260 км путей и 190 стрелочных переводов, на что потратит около 2,4 млрд грн. Для сравнения: в финплане УЗ на 2018 г. на реконструкцию 300 км путей и 190 стрелочных переводов закладывалось 2,3 млрд грн., - отмечается в статье.