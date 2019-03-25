В Норвегии установят первые в мире беспроводные зарядные станции для электротакси

Зарядные площадки установят на парковках и площадках, где такси чаще всего ожидают своих клиентов — то есть вблизи Центрального вокзала и крупных торговых центров.

Норвегия собирается установить в своей столице Осло скоростные зарядные станции для беспроводной (индукционной) зарядки такси. Проект будет осуществлен компаниями Fortum и Momentum Dynamics совместно с городскими властями Осло.

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Зарядные площадки установят на парковках и площадках, где такси чаще всего ожидают своих клиентов — то есть вблизи Центрального вокзала и крупных торговых центров, пишет itc.ua.

Электромобили такси понадобится оснастить приемными индукционными блоками, при этом зарядка батарей начнется автоматически, стоит такси занять специальную площадку. Авторы проекта отмечают, что используемое оборудование позволит получить мощность заряда до 75 кВт.

Ранее власти Осло взяли на себя обязательство сделать все автомобили такси электрическими уже к 2023 году. В данный момент участники проекта приглашают к сотрудничеству автопроизводителей, которые готовы предоставить подходящие под эти требования электромобили.

Отметим, что по итогам 2018 года в Норвегии было зарегистрировано порядка 200 тыс. электромобилей, при этом 160 тыс. электромобилей было приобретено новыми и только 40 тыс. — бывшими в употреблении, то есть доля новых автомобилей в Норвегии составляет 80%. В структуре продаж новых легковых автомобилей в Норвегии электромобили заняли долю в 31,2%(для сравнения, в США тот же показатель составил 1,2%), то есть каждый третий приобретенный автомобиль был электрическими, а самыми популярными моделями стали Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, BMW i3, Tesla Model S и Kia Soul EV.