Индонезия отменяет заказ на 49 самолетов Boeing 737 Max 8

В авиакомпании отметили, что даже если системы Max 8 будут исправлены, доверие пассажиров уже потеряно.

Индонезийская авиакомпания Garuda требует отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing модели 737 Max 8, потерпевших два крушения за последние полгода.

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Об этом сообщает Прайм.

Как заявил глава компании И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра, авиаперевозчик продолжает верить в надежность самолетов данной модели, но не хочет подвергаться риску потери пользующихся его услугами пассажиров.

"В действительности мы уверены в продукте Boeing Max 8, это пассажиры потеряли к нему доверие. Даже если системы Max 8 будут исправлены, доверие пассажиров уже ушло. Поэтому мы просим отменить контракт", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопской столицы. Среди погибших - представители 35 стран. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После случившегося целый ряд зарубежных стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 Max 8. Сама компания Boeing приостановила поставки самолетов 737 Max. По оценкам банка Bank Of America Merrill Lynch, потенциальные потери авиаконцерна Boeing за 2019 год из-за последствий, связанных с авиакатастрофами Boeing 737 Max, могут составить 2,4 миллиарда долларов.