Suzuki и Toyota будут совместно разрабатывать автомобили: детали партнерства

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.

Suzuki и Toyota объединят усилия в разработке компактных автомобилей и нового семейства двигателей для них.

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В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей. Речь идет о платформе моделей Ciaz и Ertiga, которые сейчас выпускаются в Индии. Производство новых моделей будет налажено на заводе Toyota в Польше, пишет Autonews.

В ответ Toyota предоставит Suzuki технологии в области проектирования комбинированных и полностью электрических силовых установок для гибридов и электромобилей.

Тем самым Suzuki намерена укрепить свои позиции на европейском рынке за счет выпуска под своим брендом двух новых гибридов и электромобилей на базе моделей RAV4 и Corolla Wagon.

Напомним, что Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Company объявили о своем бизнес-сотрудничестве еще в 2017 году. Однако детали этого партнерства стали известны только сейчас.