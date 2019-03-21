Количество ж/д аварий в Украине растет, новый случай на Тернопольщине

В Тернопольской области сошел с рельсов вагон поезда, в котором находилось 50 человек.

В Тернопольской области вечером 19 марта с рельсов сошел один из вагонов пассажирского поезда.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, дизельный поезд курсировал по маршруту Тернополь - Залещики.

"В одном из трех вагонов с рельсов сошла передняя пара колес", - говорится в сообщении.

Никто из полусотни пассажиров не пострадал. Их пересадили в первый вагон поезда. Во время осмотра на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. Сейчас проводится проверка и выясняются окончательные причины аварии. Как сообщалось ранее, государственная служба Украины "Укртрансбезопасность" заявила, что количество ж/д аварий в Украине растет и почти 90% происшествий случаются из-за неудовлетворительного содержания путей.

Так, согласно данным Государственной службы Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность", в 2017 году было зафиксировано 89 случаев, из них 21 – на путях УЗ, в 2018 году – 140 случаев, из них 17 случаев на путях УЗ. Количество схождений подвижного состава железнодорожного транспорта на путях общего пользования составило 5 случаев в 2017 году и 6 – в 2018 году. Почти 90% транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным текущим содержанием путей, сообщили 112.ua в "Укртрансбезопасности".

По данным экспертов, при протяженности ж/д путей в Украине около 20 тыс. км на 8 тыс. км просрочены ремонты.

Из-за износа путей на УЗ уже сегодня действуют ограничения скорости поездов на путях общей длиной 1 086 км, а 1746 км путей закрыты для движения. "В то же время в проект финплана на 2019 год УЗ включила реконструкцию 260 км путей (2,1 млрд грн) и капремонт 240 км (1,1 млрд грн), что более чем в 2 раза меньше минимально необходимого уровня. При этом монополист предпочитает направлять госсредства на другие цели, например, на рост административных затрат (+0,8 млрд грн) или других операционных затрат (+0,9 млрд грн). К примеру, летом прошлого года Центр сервисного обеспечения "Укрзализныци" за 740 тысяч гривен нанял SMM-щика, чтобы тот вел страницу УЗ в Facebook", - говорится в статье.