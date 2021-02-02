Также министерство ведет переговоры с платежным сервисом Stripe.

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры с платежной системой PayPal и стриминговым сервисом Netflix об их выходе на украинский рынок, сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030.

«Мы сейчас ведем переговоры с PayPal, Netflix, Stripe (американский платежный сервис - УНИАН) и делаем все, чтобы эти компании начали работать в Украине», - сказал он.

В частности, относительно Netflix речь идет о возможном открытии в Украине R&D-центра (Центра исследований и разработок).

Читайте такжеНа фоне коронавируса стриминговая платформа Netflix собрала рекордное количество подписчиковТакже Минцифры будет способствовать локализации контента стриминговых сервисов для украинских зрителей.

Диалог Минцифры с PayPal

В мае 2020 года Министерство цифровой трансформации сообщило о ведении диалога с одной из крупнейших в мире платежных систем PayPal по поводу ее возможного захода на украинский рынок.

В декабре прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила в Украине к обращению акции шести американских технологических компаний, в том числе и Netflix.

Справка УНИАН. PayPal - международная электронная платежная система. Самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.

Netflix Inc. - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе одноименного стримингового сервиса. Основана 29 августа 1997 года. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. По итогам 2020 года стриминговый сервис компании имеет более 200 млн подписчиков во всем мире.

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Автор: Павел Степанец