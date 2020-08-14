В Украине запустили платежный сервис Facebook Pay
Платежный сервис Facebook Pay, который позволяет пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети, теперь доступен и в Украине.
Об этом сообщает Liga.Tech.
Читайте такжеИз-за указа Трампа продажи iPhone могут упасть на 30% - СМИКак пишет издание, сервис позволяет привязать к нему банковскую карту и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook. Платеж можно осуществлять в долларах по курсу банка.
Какие системы поддерживает сервис
Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и PayPal.
В чем суть сервиса
Через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег и купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блоггеров.
Пока Facebook Pay доступен только в десктопной версии.
Что такое Facebook Pay
Facebook Pay - это единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. С помощью Facebook Pay пользователи смогут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри встроенных приложений.
Пока неизвестно, какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp.
Новшества в Facebook
- 11 августа 2020 года стало известно о том, что компания Facebook создала новое подразделение Facebook Financial, команда которого будет управлять всеми платежными проектами компании.
- В июне 2020 года социальная сеть Facebook, принадлежащая одноименной американской компании, заявила о запуске политики маркировки контролируемых государствами средств массовой информации (СМИ).
- В апреле 2020 года в компании Facebook заявили, что будут предупреждать пользователей своей социальной сети о фейках и дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19.
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