В Украине запустили платежный сервис Facebook Pay

Facebook Pay позволяет пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети.

Платежный сервис Facebook Pay, который позволяет пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети, теперь доступен и в Украине.

Об этом сообщает Liga.Tech.

Читайте такжеИз-за указа Трампа продажи iPhone могут упасть на 30% - СМИКак пишет издание, сервис позволяет привязать к нему банковскую карту и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook. Платеж можно осуществлять в долларах по курсу банка.

Какие системы поддерживает сервис

Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и PayPal.

В чем суть сервиса

Через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег и купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блоггеров.

Пока Facebook Pay доступен только в десктопной версии.

Что такое Facebook Pay

Facebook Pay - это единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. С помощью Facebook Pay пользователи смогут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри встроенных приложений.

Пока неизвестно, какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp.

Новшества в Facebook

11 августа 2020 года стало известно о том, что компания Facebook создала новое подразделение Facebook Financial, команда которого будет управлять всеми платежными проектами компании.

В июне 2020 года социальная сеть Facebook, принадлежащая одноименной американской компании, заявила о запуске политики маркировки контролируемых государствами средств массовой информации (СМИ).

В апреле 2020 года в компании Facebook заявили, что будут предупреждать пользователей своей социальной сети о фейках и дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко