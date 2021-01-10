О нововведении пользователей уведомили через обновленное пользовательское соглашение.

Мессенджер WhatsApp сообщил своим пользователям, что отныне будет передавать их личные данные компании Facebook.

Об этом сообщили в WhatsApp.

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О нововведении пользователей уведомили через обновленное пользовательское соглашение.

«Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой с ними делимся мы», — сообщили в WhatsApp.

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года, власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

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Автор: УНИАН