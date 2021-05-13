Функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями.

Приложение для общения WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой в ​​отношении передачи персональных данных Facebook.

Об этом сообщает справочный центр WhatsApp.

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С 15 мая функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями. Однако это не будет происходить у всех одновременно.

Отмечается, что такие пользователи не будут иметь доступа в список чатов, не смогут отвечать на аудио- и видеозвонки.

Через несколько недель ограниченного пользования невозможно будет получать входящие звонки и сообщения, а приложение остановит отправку сообщений и звонков на телефон пользователя.

В то же время, удалять профили пользователей, которые не приняли новую политику, не будут.

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

Обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. После обновления условий соглашения WhatsApp потерял 30 миллионов пользователей.

17 апреля 2021 года WhatsApp дал пользователям месяц на спасение своих аккаунтов.

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Автор: Елена Коваленко