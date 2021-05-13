Приложение для общения WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой в отношении передачи персональных данных Facebook.
Об этом сообщает справочный центр WhatsApp.
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С 15 мая функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями. Однако это не будет происходить у всех одновременно.
Отмечается, что такие пользователи не будут иметь доступа в список чатов, не смогут отвечать на аудио- и видеозвонки.
Через несколько недель ограниченного пользования невозможно будет получать входящие звонки и сообщения, а приложение остановит отправку сообщений и звонков на телефон пользователя.
В то же время, удалять профили пользователей, которые не приняли новую политику, не будут.
Что этому предшествовало
- В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
- От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.
- 8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.
- 10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.
- 19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.
- Обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. После обновления условий соглашения WhatsApp потерял 30 миллионов пользователей.
- 17 апреля 2021 года WhatsApp дал пользователям месяц на спасение своих аккаунтов.
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