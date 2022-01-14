Одной из целей хакеров Петренко назвал попытку поссорить Украину с Польшей.

Сегодняшняя хакерская атака на сайты украинских госорганов свидетельствует о намерении России обострять ситуацию и ссорить Украину с ее соседями.

Такое мнение высказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в комментарии Укринформу.

По его словам, нынешняя выходка злоумышленников имеет идеологическое направление и является кибертерроризмом, поскольку содержит элементы устрашения. Одной из ее целей эксперт назвал попытку вбить клин между Украиной и Польшей.

"Среди языков, использованных в послании, – польский. Не думаю, что у кого-то возникнет сомнение, что это точно делали не поляки – оно им не нужно. Возможно, это неудачная попытка перенести ответственность, но я бы рассматривал это и как намек на следующую страну, которая будет страдать от кибератак – Польша. И, не исключено, что в Польше появятся надписи на украинском языке: для того, чтобы продемонстрировать, откуда якобы "растут уши" и обострить отношения между украинцами и поляками", - считает Петренко.

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По его мнению, россияне с одной стороны повышают ставки, а с другой показывают украинцам якобы неспособность государства их защитить.

"В этом ракурсе я рассматривал бы и предыдущую волну псевдоминирований по всей стране как один из элементов такой стратегии", - говорит он.

Петренко спрогнозировал продолжение российских атак на Украину в разных плоскостях.

"И пока мы будем вести исключительно оборонную борьбу, до тех пор России будет удобно нас атаковать", - резюмировал он.

Массовая хакерская атака - что известно

В ночь с 13 на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Работу большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлено.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.