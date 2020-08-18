Американская компания готова купить TikTok в четырех странах
Производитель программного обеспечения Oracle заинтересован в покупке бизнеса TikTok в США и ряде других стран.
Об этом сообщает Financial Times.
Какие страны интересуют покупателя
По данным издания технологическая компания провела предварительные переговоры с китайской ByteDance, и рассматривает возможность приобретения бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
О каких компаниях идет речь
По данным CNBC американская компания ведет переговоры с венчурными компаниями, которым принадлежат доли в TikTok. В FT утверждают, что речь идет о General Atlantic и Sequoia Capital.
Представители Oracle и TikTok отказались от комментариев. По данным изданий, переговоры Oracle о приобретении TikTok в последнее время оживились — наравне с Microsoft компания Oracle опередила в этом вопросе других претендентов на бизнес TikTok.
Китайская компания против продажи
В то же время, СМИ пишут о том, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Хронология событий
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
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