Американская компания готова купить TikTok в четырех странах

Oracle ведет переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде и ряде других стран

Производитель программного обеспечения Oracle заинтересован в покупке бизнеса TikTok в США и ряде других стран.

Об этом сообщает Financial Times.

Какие страны интересуют покупателя

По данным издания технологическая компания провела предварительные переговоры с китайской ByteDance, и рассматривает возможность приобретения бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

О каких компаниях идет речь

По данным CNBC американская компания ведет переговоры с венчурными компаниями, которым принадлежат доли в TikTok. В FT утверждают, что речь идет о General Atlantic и Sequoia Capital.

Представители Oracle и TikTok отказались от комментариев. По данным изданий, переговоры Oracle о приобретении TikTok в последнее время оживились — наравне с Microsoft компания Oracle опередила в этом вопросе других претендентов на бизнес TikTok.

Китайская компания против продажи

В то же время, СМИ пишут о том, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Хронология событий

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

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Автор: Елена Коваленко