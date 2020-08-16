США могут запретить Alibaba работать на территории страны
14:17, 16 августа 2020Связь
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Трамп рассматривает возможность запрета, однако окончательное решение еще не принято.
Запрет на работу может коснуться самой крупной китайский интернет-компании / Иллюстрация REUTERS
США могут запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет может коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.
Об этом во время пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) заявил президент США Дональд Трамп.
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Отвечая на вопрос, планируют ли США запрещать деятельность других крупных китайских технологических компаний и, в частности, Alibaba, Трамп подчеркнул: "Да. Мы рассматриваем и другие варианты".
Что такое Alibaba
- Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.
- 20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.
- По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале прошлого года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.
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