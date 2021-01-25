Сотрудники компании Google по всему миру объединились в глобальный профсоюз Alpha Global.
Об этом сообщается на сайте глобальной профсоюзной федерации Uni Global Union.
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Объединение Alpha Global, названное в честь материнской компании Google — Alphabet, было создано в сотрудничестве с UNI Global Union.
Федерация объединяет 20 миллионов работников из различных секторов экономики услуг, включая информацию, связь, технологии и услуги.
В альянс входят профсоюзы 10 стран, в том числе США, Германии, Швейцарии, Швеции и Великобритании. О появлении международного профсоюза Google стало известно спустя несколько недель после основания первого профсоюза Alphabet Workers Union, который объединяет сотрудников из США и Канады.
«Мы знаем, что организация ради справедливости в такой глобальной компании, как Alphabet, не ограничивается национальными границами. Вот почему так важно объединиться с сотрудниками из других стран», — отметил в комментарии изданию The Verge исполнительный председатель Alphabet Workers Union Парул Коул.
Как отмечает издание, профсоюзы Google не признаны Национальным советом по трудовым отношениям, а значит, они не могут заставить руководство компании вести переговоры. Отмечается, что в будущем организация может попытаться заставить Google подписать соглашение о нейтралитете. Это вынудит Google поддерживать попытки объединения в профсоюзы
Что этому предшествовало
4 января 2021 года более 400 инженеров Google из США объединились в профсоюз Alphabet Workers Union.
Google: история конфликта
- 21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.
- 29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.
- 13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.
- 17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.
- 22 декабря 2020 года Google и Facebook решили объединиться в борьбе с антимонопольными исками.
- 19 января 2021 года были обнародованы детали иска к Google из-за сговора с Facebook.
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