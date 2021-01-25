Сотрудники Google объединились в глобальный профсоюз.

Сотрудники компании Google по всему миру объединились в глобальный профсоюз Alpha Global.

Об этом сообщается на сайте глобальной профсоюзной федерации Uni Global Union.

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Объединение Alpha Global, названное в честь материнской компании Google — Alphabet, было создано в сотрудничестве с UNI Global Union.

Федерация объединяет 20 миллионов работников из различных секторов экономики услуг, включая информацию, связь, технологии и услуги.

В альянс входят профсоюзы 10 стран, в том числе США, Германии, Швейцарии, Швеции и Великобритании. О появлении международного профсоюза Google стало известно спустя несколько недель после основания первого профсоюза Alphabet Workers Union, который объединяет сотрудников из США и Канады.

«Мы знаем, что организация ради справедливости в такой глобальной компании, как Alphabet, не ограничивается национальными границами. Вот почему так важно объединиться с сотрудниками из других стран», — отметил в комментарии изданию The Verge исполнительный председатель Alphabet Workers Union Парул Коул.

Как отмечает издание, профсоюзы Google не признаны Национальным советом по трудовым отношениям, а значит, они не могут заставить руководство компании вести переговоры. Отмечается, что в будущем организация может попытаться заставить Google подписать соглашение о нейтралитете. Это вынудит Google поддерживать попытки объединения в профсоюзы

Что этому предшествовало

4 января 2021 года более 400 инженеров Google из США объединились в профсоюз Alphabet Workers Union.

Google: история конфликта

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Автор: Елена Коваленко