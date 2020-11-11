Исследователи Picodi используют открытые статистические данные по уровню средних зарплат и отталкиваются от того, что в месяце в среднем 21 рабочий день.

Среднестатистическому украинцу, чтобы купить iPhone 12 Pro, который стоит 39 999 грн, нужно будет работать 87 дней.

Об этом сообщает Picodi.

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Специалисты Picodi провели очередной анализ сравнения уровня доходов жителей разных стран, чтобы выяснить, сколько дней нужно работать на iPhone 12 Pro.

Picodi проводит такие исследования каждый год. Исследователи Picodi используют открытые статистические данные по уровню средних зарплат и отталкиваются от того, что в месяце в среднем 21 рабочий день. Методика Picodi не учитывает дифференциацию зарплат по специальностям и регионам.

По сравнению с прошлым годом показатель немного улучшился — на iPhone 11 в прошлом году надо было работать 96,7 дня.

В Китае, где собираются смартфоны Apple, чтобы позволить себе купить iPhone 12 Pro, надо отработать 26,7 рабочих дня.

Чтобы заработать на новый iPhone 12 Pro как можно быстрее, придется отправиться в Швейцарию, США или… Австралию. В этих странах на iPhone 12 Pro можно заработать за 4,4, 6,1 и 6,6 рабочих дня соответственно.

Предыдущий анализ

В октябре 2020 года аналитики портала Picodi сравнили цены на iPhone 12 Pro со средней зарплатой в нескольких десятках стран мира. Тогда максимальный результат был у Индии (54,4 дня). Украины в списке не было вообще.

Презентация новых iPhone 12: новинки от Apple

13 октября компания Apple презентовала iPhone 12 Pro с поддержкой 5G.

Также, Apple презентовала новый iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном.

Помимо этого, Apple во время своей презентации во вторник, 13 января, представила iPhone 12.

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Автор: УНИАН