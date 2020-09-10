Для Huawei это будет иметь ощутимые последствия, поскольку корейские компании являются основными поставщиками дисплеев ее для флагманских смартфонов.

С 15 сентября вступают в силу новые ограничения правительства США в отношении компании Huawei.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"С этой даты компания TSMC прекратит отгрузку мобильных процессоров, которые она изготавливала по заказу Huawei. Кроме того, Samsung и SK Hynix прекращают продажу DRAM и NAND чипов компании Huawei", - говорится в сообщении.

Почему прекратят доставки дисплеев

Как сообщают корейские СМИ, подразделения Samsung Display и LG Display прекратят поставки своей продукции компании Huawei из-за торговых ограничений со стороны США.

При этом отмечается, что заказы Huawei не составляют большую долю в общем портфеле контрактов обеих компаний. Таким образом, прекращение поставок дисплеев китайской компании не должно оказать существенного влияния на бизнес Samsung Display и LG Display.

Реакция Samsung Display и LG Display

Компания LG Display уже заявила, что прекращение сотрудничества с Huawei окажет минимальное влияние на её продажи, и она диверсифицирует поставки среди других своих клиентов. Компания Samsung Display пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как это повлияет на Huawei

Для компании Huawei это будет иметь значительные последствия, поскольку эти корейские компании являются основными поставщиками дисплеев для флагманских линеек смартфонов Huawei. Чтобы справиться с проблемой, китайский телекоммуникационный гигант вынужден был искать возможности диверсификации поставок.

Какой выход из ситуации нашел Huawei

В результате все дисплеи, необходимые для производства смартфонов Huawei Mate 40, уже закупаются у компании BOE. Однако для модели Mate 40 Pro пришлось использовать комбинацию поставок от BOE, Samsung и LG.

Китайские компании смогут компенсировать прекращение поставок дисплеев корейскими Samsung Display и LG Display. BOE может нарастить объёмы производства.

Кроме того, компании CSOT и Visionox работают над on-cell OLED дисплеями для мобильных устройств. Но китайские производители чипов имеют технологическое отставание от именитых чипмейкеров, и не могут изготавливать продукцию по 7- и 5-нанометровым технологическим процессам.

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Автор: УНИАН