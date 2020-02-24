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С гибким экраном и без сервисов Google: Huawei представила новый флагман (фото)

19:32, 24 февраля 2020
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фото iXBT

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Об этом сообщает портал iXBT.com.

"Причем это не обычная модель, а с гибким экраном, идущая на смену Mate X. Новинку назвали Mate Xs", - говорится в сообщении.

фото iXBT

Отмечается, что Mate Xs - доведенный до ума Mate X. К примеру, панель OLED здесь усилена (или защищена - в зависимости от того, как посмотреть) двухслойной структурой на основе полиамидных пленок, склеенных прозрачным клеем. Изменилась конструкция петель (шарнир называется "крыло сокола"), за счет чего они должны стать прочнее.

фото iXBT

Диагональ экрана в разложенном состоянии по-прежнему составляет 8 дюймов при разрешении 2480 х 2200 пикселей. Это больше, чем у Samsung Galaxy Fold. Вообще, Huawei практически весь анонс сравнивала Mate Xs с Galaxy Fold, и понятно, кто выигрывал в этом сравнении. Достаточно привести один слайд.

фото iXBT

В сложенном состоянии диагональ фронтального экрана составляет 6,6 дюйма, тыльного (который можно использовать в качестве видоискателя во время автопортретирования на основную камеру) - 6,38 дюйма.

фото iXBT

Так как фронтальной камеры в этой модели нет, то единственный вариант делать селфи - только при помощи основной камеры. Она, к слову, представлена четырьмя модулями. Основной - с датчиком разрешением 40 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Есть еще 16-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2 и 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом с диафрагмой F/2,4 и оптической стабилизацией.

фото iXBT

Емкость аккумулятора Mate Xs составила 4500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт, и соответствующий блок включен в комплект поставки.

фото iXBT

Новинка работает под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10, но без сервисов Google: вместо них - экосистема Huawei Mobile Services.

фото iXBT

Конфигурация у смартфона одна-единственная - с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Цена уже объявлена: 2500 евро. Продажи стартуют в апреле.

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