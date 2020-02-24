С гибким экраном и без сервисов Google: Huawei представила новый флагман (фото)

Отличительной чертой нового смартфона стали улучшенные петли, Kirin 990, 5G и полное отсутствие сервисов Google за 2500 евро.

Сегодня компания уже представила флагманский ноутбук MateBook X Pro и планшет MatePad Pro, а сейчас дошла очередь и до флагманского смартфона.

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Об этом сообщает портал iXBT.com.

"Причем это не обычная модель, а с гибким экраном, идущая на смену Mate X. Новинку назвали Mate Xs", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Mate Xs - доведенный до ума Mate X. К примеру, панель OLED здесь усилена (или защищена - в зависимости от того, как посмотреть) двухслойной структурой на основе полиамидных пленок, склеенных прозрачным клеем. Изменилась конструкция петель (шарнир называется "крыло сокола"), за счет чего они должны стать прочнее.

Диагональ экрана в разложенном состоянии по-прежнему составляет 8 дюймов при разрешении 2480 х 2200 пикселей. Это больше, чем у Samsung Galaxy Fold. Вообще, Huawei практически весь анонс сравнивала Mate Xs с Galaxy Fold, и понятно, кто выигрывал в этом сравнении. Достаточно привести один слайд.

В сложенном состоянии диагональ фронтального экрана составляет 6,6 дюйма, тыльного (который можно использовать в качестве видоискателя во время автопортретирования на основную камеру) - 6,38 дюйма.

Так как фронтальной камеры в этой модели нет, то единственный вариант делать селфи - только при помощи основной камеры. Она, к слову, представлена четырьмя модулями. Основной - с датчиком разрешением 40 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Есть еще 16-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2 и 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом с диафрагмой F/2,4 и оптической стабилизацией.

Емкость аккумулятора Mate Xs составила 4500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт, и соответствующий блок включен в комплект поставки.

Новинка работает под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10, но без сервисов Google: вместо них - экосистема Huawei Mobile Services.

Конфигурация у смартфона одна-единственная - с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Цена уже объявлена: 2500 евро. Продажи стартуют в апреле.