Совместно с Киевстар ТВ, платформой онлайн-телевидения группы 1+1 media и Киевстар, рассказываем, как устроены онлайн-кинотеатры платформ, почему развитие онлайн-библиотек – это инвестиция в будущее, и как совершенствование онлайн-кинотеатров способствует популярности OTT среди зрителей.

За последний карантинный год популярность онлайн-кинотеатров резко возросла. Так, только за первое полугодие 2020 года на стриминговый сервис Netflix подписалось более 25 миллионов новых абонентов. Таким образом, общая прибыль компании достигла отметки более 70 миллиардов долларов. Это позволило Netflix обойти других медиагигантов и стать №1. Украинские платформы онлайн-телевидения, работающие по похожей механике, тоже почувствовали значительный рост.

В условиях закрытия кинотеатров и постоянного пребывания дома подписка на хотя бы одну платформу онлайн-телевидения стала едва ли не базовой потребностью. А наличие в пакете доступа не только к каналам, но и к тысяче часов фильмов и сериалов – то, чем конкурируют между собой сами платформы.

Подтверждением спроса на онлайн-телевидение в Украине является количество подписчиков, которое только за период с января 2020 года по май 2021 года выросло вдвое. Так же вдвое увеличилась продолжительность просмотра, а число пользователей – в полтора раза, если сравнивать период за май 2021 года с аналогичным периодом прошлого года.

Кратко приводим основные «за» онлайн-кинотеатров платформ:

Борьба за пульт прекращена

Библиотека фильмов на платформах, как и онлайн-телевидение, доступны для просмотра на нескольких устройствах одновременно: телефоне, планшете, компьютере, что позволяет каждому из членов семьи одновременно просматривать тот контент, который нравится каждому. Или же просто просматривать на том устройстве, где удобно. Большинство платформ сегодня предоставляют подобные условия пользования. К примеру, приложение Apple TV доступно от устройств Apple до телевизоров с поддержкой Smart TV, а доступом можно поделиться с пятью членами семьи.

Netflix без рекламы по фиксированной цене за месяц также можно смотреть на любом устройстве, однако количество устройств варьируется в зависимости от пакетов (основной − 1 устройство, стандартный − 2 устройства, премиум − 4 устройства). Кроме того, отдельные условия платформы предлагают и для детей, например, на Netflix есть возможность создавать личные детские профили с родительским контролем с использованием PIN-кода, который позволяет указать рейтинг контента, который могут смотреть дети, а также заблокировать определенные видео.

Легко просматривать где угодно

Кинотеатр-онлайн гарантирует мобильность для пользователя. Чтобы досмотреть любимый сериал, не нужно быть привязанным к одному месту. При наличии интернета, это можно делать по дороге на работу или во время выполнения других дел, когда нет возможности устроиться перед большим экраном и полностью посвятить себя просмотру. К тому же пропущенные серии можно просматривать в любой момент. Более того, практически на всех международных платформах есть возможность загрузки контента, чтобы просматривать его офлайн в любое удобное время. Такой функционал есть на Netflix, Disney+, а также для Apple Originals контента.

Контент на любой вкус

Большинство библиотек ОТТ-платформ содержит тысячи фильмов, сериалов, программ, мультфильмов, чем дает зрителю огромную возможность выбора по различным критериям. Поэтому, если среди разнообразия телеканалов не удалось найти что-то по вкусу, на полке точно будет кинопремьера или любимая классика, посмотреть которую можно без рекламы. Тем более платформы предлагают на выбор контент самых разнообразных жанров. Только на Netflix есть более 40 различных категорий, а после просмотра контента платформа изучает ваши вкусы и предлагает то, что понравится вам с 99%-й вероятностью.

Disney+ предлагает доступ к контенту, который принадлежит студии Disney, включая Marvel, Star Wars, Pixar и др; Apple TV+ предлагает фильмы и сериалы Apple Originals; Hulu включает в себя оригинальные программы и транслирует контент известных американских телеканалов: Disney, Fox, BBC America, Showtime, TLC, CBS, ABC News, Animal Planet, Complex, Freeform, FX и др.

Практически все ОТТ-платформы конкурируют и соревнуются за количество продуктов для просмотра, которые они могут предложить. По состоянию на начало 2021 года Disney+ предлагал 4,5 тыс. часов контента, 40 тыс. час. на Netflix и 50 тыс. на Amazon. Важным критерием для зрителей является также наличие уникальных проектов и оригинальных продуктов. Сейчас Netflix лидирует по объему инвестиций в создание оригинальных фильмов и сериалов, а на 2021 эксперты прогнозируют, что сумма всех инвестиций платформы составит 19,03 млрд долларов.

Относительно онлайн-кинотеатра платформы Киевстар ТВ, то здесь со специальным функционалом легко отыскать нужные фильмы или сериалы, которые отсортировываются по фильтрам: жанр, актерский состав, год выхода, страна-производитель и тому подобное. Также тематические рубрики упрощают поиск интересных фильмов, сериалов или мультфильмов, которые можно добавлять в «Мое видео» и формировать собственный watchlist, чтобы не тратить время на поиски. Дополнительно в онлайн-библиотеке есть функция, которая позволяет вернуться к моменту, на котором был прекращен просмотр. А еще на отдельные фильмы доступна опция единовременной покупки, когда просмотр возможен без наличия подписки («Бешеная свадьба 3», «Захар Беркут», «Цена правды», сериал «Славяне» и др).

Согласно данным Киевстар ТВ, за последний год зрители больше всего отдавали предпочтение фильмам в жанре экшн (35%), а также комедиям (18%), приключенческим фильмам (16%), мультфильмам (9%) и драмам (8%). По состоянию на конец мая 2021 года в перечень самых популярных фильмов жанра экшн вошли «Нюхач», «Еж Соник», «Форсаж 7», «Ной», «Опер по вызову 5».

А вот несмотря на то, что многие уже привыкли потреблять контент «на ходу», статистика говорит, что чаще всего пользователи смотрят телевидение на больших экранах, чуть реже – на мобильных телефонах или компьютерах. Насчет просмотра онлайн-кинотеатров, то с января 2020 года до мая 2021 года наблюдаем тенденцию роста процента абонентов, которые предпочитают просмотр кино и сериалов на мобильном телефоне за предыдущий год количество таких зрителей выросло вдвое.

Поэтому наличие библиотеки с разножанровым контентом на ОТТ-платформах для многих пользователей является весомым аргументом, чтобы начать пользоваться онлайн-телевидением. А поощрить зрителей стать пользователем той или иной онлайн-платформы возможно именно при условии развития этого рынка в Украине и, как следствие, производства контента в большом количестве и лучшего качества.

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Автор: Иван Бойко