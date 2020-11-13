Соцсеть решила обновить дизайн главного экрана и добавить на него вкладки Reels и Shop.

Впервые за много лет социальная сеть Instagram вносит существенные изменения в дизайн главного экрана своего мобильного приложения. Отмечается, что на главный экран будут добавлены вкладки Reels и Shop.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Вкладка Reels, приведёт пользователей к одноимённому разделу с короткими видео, похожему на TikTok. На вкладке Shop будут отображаться персональные рекомендации, подборки редакторов, выбранные каналом @shop, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов. Обе вкладки призваны помочь людям найти желаемое на платформе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом вкладка Likes и Create (где пользователи загружают фотографии), перемещаются в верхний правый угол. Теперь они будут расположены рядом с почтовым ящиком входящих сообщений.

"Тот факт, что Instagram добавляет вкладку Reels на главный экран всего через несколько месяцев после запуска этой функции говорит о её высокой популярности. Интересно, что раздел с более длительными роликами – IGTV – так и не получил специальной вкладки на главном экране и доступен только через страницу Discover, что может свидетельствовать об отсутствии интереса к этому формату", - подчеркивает издание.

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Автор: УНИАН