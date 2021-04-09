Вероятно iPad mini 6 в целом сохранит дизайн iPad mini 5.

Обнародованы снимки макетов планшетов iPad mini 6 и iPad Pro в «новом» дизайне.

Снимки опубликовал известный инсайдер Сонни Диксон в Twitter.

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Как пишет издание, такие макеты обычно создаются производителями для оценки дизайна незадолго до выпуска финальной версии устройства. Как всегда, есть вероятность, что финальный дизайн iPad mini 6 и новых iPad Pro может отличаться от макетов, но в целом то, что можно увидеть на этих фото, согласуется с предыдущими утечками.

Если судить по этим фото iPad mini 6 в целом сохранит дизайн iPad mini 5 с широкими по нынешним меркам рамками и кнопкой Home. По словам инсайдера, устройство выглядит «немного толще», что противоречит докладу аналитика Мин-Чи Куо. Тот ранее заявил, что iPad mini 6 получит дисплей размером от 8,5 до 9 дюймов с тонкими рамками.

На одном фото с iPad mini 6 показаны два планшета iPad Pro в знакомом дизайне с квадратным блоком основной камеры в левом верхнем углу задней панели. Если судить визуально, диагонали экранов не изменились, но камера в 12,9-дюймовой модели iPad Pro выступает больше по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro.

Ожидается, что новые iPad Pro получат новый процессор A14X, сопоставимый по возможностям с M1, использующимся в новейших MacBook Air. В то же время 12,9-дюймовый iPad Pro может получить экран Mini LED - сейчас панели такого типа используются в новейших телевизорах. Это эволюционное развитие уже хорошо знакомой технологии LED - за счет большего числа светодиодов меньшего размера обеспечивается более высокая контрастность по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения.

Когда ждать новинку

В отчете Bloomberg говорилось, что новые iPad Pro выйдут в апреле, но вскоре источники Nikkei Asia сообщили, что Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов.

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Автор: Елена Коваленко