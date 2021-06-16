Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Кабинет министров включил должность руководителя (генерального директора) национального почтового оператора «Укрпошта» в перечень должностей относительно которых не используется порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования госсектора экономики.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке, проведение конкурса и установление его результатов занимают не менее полугода. Как следствие, такой длительный период функционирования компании без руководителя может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу по развитию «Укрпошты» объемом 100 млн евро.

Привлечение кредитных средств

«Укрпошта» планирует привлечь около 100 млн евро для строительства 8 автоматизированных сортировочных хабов и 62 региональных депо. Это как кредитные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), так и собственные инвестиции «Укрпошты».

Справка УНИАН. «Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – более 11 тыс. отделений. Генеральным директором компании является Игорь Смелянский. Кабинет министров одобрил кандидатуру Игоря Смелянского на должность генерального директора «Укрпошты» в апреле 2016 года, с 1 июля 2016 года он вступил в должность.

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Автор: Павел Степанец