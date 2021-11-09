Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации.

На этой неделе Минцифра начинает открывать офлайн-пункты "Дії" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов.

Как информирует пресс-офис Министерства цифровой трансформации, об этом во время инспекции одного из пунктов помощи в Киеве заявил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. Среди них железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране", — отметил Федоров.

Так, до конца этой недели в 20 областях Украины откроются более 100 пунктов помощи. Цель Минцифры - открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области. Федоров отметил, что с открытием офлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры.

Читайте такжеFacebook заподозрили в нарушении американского законодательстваУ Минцифры отмечают, что в офлайн-пунктах можно проконсультироваться по таким вопросам:

узнать о видах СOVID-сертификатов и пути их получения;

подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дія";

какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или того, который проводил прививки);

определить ошибку генерирования сертификата; что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

На сегодня в "Дії" сгенерировано более 8 млн СОВИД-сертификатов и их количество растет ежедневно. По словам Федорова, команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения.

В ведомстве напомнили, в Киеве сейчас работают 5 пунктов помощи по следующим адресам:

Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1 (9:00-19:00); ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12 (12:00-18:00); МВЦ, Броварской проспект, 15 (10:00-19:00);

Аэропорт "Киев" (круглосуточно); аэропорт "Борисполь" (круглосуточно).

Автор: Инна Андалицкая