В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов, в том числе в оккупированный Крым.

Один из мировых лидеров по производству смартфонов и других гаджетов, китайская компания Xiaomi начала блокировать свою технику в регионах, куда запрещен экспорт товаров.

Речь идет об оккупированном Россией Крыме, Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, сообщает XDA-developers.

Отмечается, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в вышеупомянутых регионах. Однако компания не блокировала устройства людей, если они импортировали их в эти регионы. Но в последние недели Xiaomi начала активно это делать.

Пользователи смартфонов в запрещенных регионах жалуются в соцсетях на то, что перестали иметь доступ к своим гаджетам, а на экране блокировки они видят такое сообщение:

"Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, на которой вы пытались его активировать".

В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов: на Кубу, в Сирию, Иран, Судан, Северную Корею, а также в оккупированный Крым. Однако там не указывается, что компания будет блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.

Xiaomi: что известно

Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других "умных устройств". Капитализация компании по состоянию на сентябрь этого года составляет 79 млрд долл., что позволяет ей занимать 208 место в рейтинге самых дорогих компаний мира.

Хіаомі во втором квартале 2021 года удалось обойти Apple по объему продаж и выйти на второе место. Первое место в рейтинге занимает Samsung.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Александр Топчий