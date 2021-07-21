Это разочаровало инвесторов, так как аналитики прогнозировали рост числа клиентов сервиса.

Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix Inc., заявил о потере подписчиков.

Об этом сообщает Financial Times.

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Netflix Inc сообщил о том, что количество подписчиков из США и Канады уменьшилось на 430 тысяч человек.

Максимальный отток подписчиков был зафиксирован во втором квартале 2021 года.

Как пишет издание, в связи с уходом подписчиков, инвесторы начали высказывать обеспокоенность дальнейшей судьбой компании.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале общее количество подписчиков увеличится на 3,5 млн. Это разочаровало инвесторов, так как аналитики прогнозировали рост числа клиентов сервиса на 5,9 млн.

Netflix Inc: что необходимо знать

Netflix Inc. - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе одноименного стримингового сервиса.

Основана 29 августа 1997 года. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

По итогам 2020 года стриминговый сервис компании имел более 200 млн подписчиков во всем мире.

Netflix в Украине

2 февраля 2021 года Министерство цифровой трансформации сообщило о том, что ведет переговоры с платежной системой PayPal и стриминговым сервисом Netflix об их выходе на украинский рынок. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030.

Относительно Netflix речь шла о возможном открытии в Украине R&D-центра (Центра исследований и разработок).

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Автор: Елена Коваленко