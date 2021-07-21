Крупнейший в мире сервис потокового видео Netflix Inc., заявил о потере подписчиков.
Об этом сообщает Financial Times.
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Netflix Inc сообщил о том, что количество подписчиков из США и Канады уменьшилось на 430 тысяч человек.
Максимальный отток подписчиков был зафиксирован во втором квартале 2021 года.
Как пишет издание, в связи с уходом подписчиков, инвесторы начали высказывать обеспокоенность дальнейшей судьбой компании.
Компания прогнозирует, что в третьем квартале общее количество подписчиков увеличится на 3,5 млн. Это разочаровало инвесторов, так как аналитики прогнозировали рост числа клиентов сервиса на 5,9 млн.
Netflix Inc: что необходимо знать
Netflix Inc. - американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе одноименного стримингового сервиса.
Основана 29 августа 1997 года. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.
По итогам 2020 года стриминговый сервис компании имел более 200 млн подписчиков во всем мире.
Netflix в Украине
- 2 февраля 2021 года Министерство цифровой трансформации сообщило о том, что ведет переговоры с платежной системой PayPal и стриминговым сервисом Netflix об их выходе на украинский рынок. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030.
- Относительно Netflix речь шла о возможном открытии в Украине R&D-центра (Центра исследований и разработок).
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