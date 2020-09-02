Речь идет об учетных записях, связанных с так называемым «Агентством интернет-исследований», более известным как «фабрика троллей».

Американская компания Facebook заявила о разоблачении нового пропагандистского российского проекта.

Об этом сообщает The New York Times.

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Учетные записи

Речь идет о страницах и учетных записях, связанных с «Агентством интернет-исследований», более известным как «фабрика троллей».

Как пишет издание, эти учетные записи вели пользователей на сайт Peace Data, где публикуются материалы, фокусирующиеся на США, Великобритании и странах Ближнего Востока и Африки.

Искусственно сгенерированные личности и изображения

Как пишет издание, для больше правдоподобности, Россия привлекла к созданию учетных записей настоящих американцев, а также искусственно сгенерированные личности и изображения.

Проект успел привлечь около 14 тысяч подписчиков. Twitter также заблокировал пять аккаунтов, связанных с Peace Data.

Издание не исключает, что целью российской «фабрики троллей», как и в 2016 году, является вмешательство в президентские выборы в США.

Борьба с "фабрикой троллей"

В сентябре 2019 года Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Среди заблокированных - страницы информационных сайтов "Знай", Politeka и Hyser.

12 июля 2020 года Президент Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году США предприняли кибератаку против российской "фабрики троллей", усиленно распространявшей дезинформацию во время президентских выборов 2016 года и промежуточных выборов 2018 года.

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Перевод: УНИАН