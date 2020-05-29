“Новая почта” возвращает платное хранение посылок

С 18 марта «Новая почта» бесплатно хранила посылки клиентов на время введенного в стране карантина.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки посылок «Новая почта» с 1 июня восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.

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Об этом сообщила пресс-служба «Новой почты».

В компании подчеркнули, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно. Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня. Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

Как сообщал УНИАН, с 18 марта «Новая почта» бесплатно хранила посылки клиентов на время введенного в стране карантина.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 6 тыс. отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2019 год превысило 212 млн.

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