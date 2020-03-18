"Новая почта" будет бесплатно хранить посылки до завершения карантина

Эта услуга предоставляется всем клиентам с сегодняшнего дня, 18 марта.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки посылок "Новая почта" будет бесплатно хранить посылки клиентов на время введенного в стране карантина.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина (до 3 апреля). Мы понимаем, что в сложившейся ситуации наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя", - сказано в сообщении.

В "Новой почте" также сообщили, что перевозка грузов происходит без ограничений, а также в обычном режиме продолжает работать международная доставка.

Как сообщал УНИАН, украинская компания Infinity Foods готова доставлять сублимированную еду длительного хранения "Новой почтой" и курьерской доставкой Glovo, а также рассматривает возможность доставки продуктов дронами в условиях введенного в стране карантина.

"Новая почта" временно закрывает свои отделения в торгово-развлекательных центрах в связи в введением местными властями карантинных мер.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Позже для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины, в частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

На конец января компания имела более 3,3 тысячи отделений по всей стране.