Освобождение полос позволит увеличить площадь покрытия 4G-связью, в том числе внедрить такую связь в сельской местности и на автодорогах.

Кабинет министров утвердил план мероприятий по освобождению дополнительных полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения для полноценного внедрения высокоскоростной 4G-связи в Украине.

Соответствующее распоряжение о принятии плана правительство поддержало на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке, такое освобождение полос позволит увеличить площадь покрытия 4G-связью, в том числе внедрить такую связь в сельской местности и на автодорогах.

Отмечается, что до июля 2021 года уполномоченные органы будут анализировать возможность освобождения радиочастот на предмет определения ориентировочной стоимости и технических возможностей этого процесса.

5G в Украине

Ранее в ноябре Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G, который предусматривает возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

Кабинет министров Украины определил развитие высокоскоростной связи 4G и 5G как один из приоритетов цифровой трансформации.

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Автор: Павел Степанец