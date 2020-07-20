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Новые iPhone получат необычные дисплеи и выйдут в 2021 году - СМИ

14:08, 20 июля 2020
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Apple готовит новые iPhone на следующий год / Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает IXBT, ссылаясь на ETNews. Утверждается, что Apple уже разместила заказ на новые экраны.

Если в обычных OLED-дисплеях сенсорная пленка прикреплена к экрану, то версия с интегрированным сенсорным слоем является более современной и более тонкой по сравнению с традиционными экранами.

Источники также подтвердили, что в этом году смартфоны iPhone 12 будут оснащаться экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма производства Samsung Display.

Презентация iPhone 12, предположительно, состоится в сентябре этого года. Ожидается, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели появятся позже.

Напомним, с 9 июля Apple в рамках программы бета-тестирования открыла доступ к новейшим версиям ОС для своих устройств - iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, WatchOS 7 и macOS Big Sur.

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