Инвесторы криптопроекта Telegram требуют от компании возместить убытки на десятки миллионов долларов и угрожают судом.

Инвесторы фонда прямых инвестиций Da Vinci Capital отправили основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту компании, а также другим топ-менеджерам и юристам TON уведомление о намерении подать иск против TON и Telegram.

Об этом пишет Forbes.

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Как пишет издание, инвесторы требуют от Дурова компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект TON.

По словам собеседников издания, близких к топ-менеджменту Telegram, компания действительно получила такое письмо от инвесторов, однако сумма требований в нем — $20 млн. Как уточняет издание, неизвестно, является ли это письмо единственным.

Инвесторы отвели Telegram две недели на компенсацию ущерба, в противном случае они угрожают обратиться в суд. По словам собеседника издания, предварительно основным местом суда станет Лондон.

«Потом подтянутся другие юрисдикции», — добавил источник Forbes.

Блокчейн-платформа TON

Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital был одним из крупнейших инвесторов TON.

Фонд заключил с Telegram соглашения о покупке токенов на сумму $72,1 млн.

За 2018 год фонд перевел на счета Telegram $45,4 млн.

В марте 2020-го суд в США вынес решение, которым признал токены Gram ценной бумагой. Таким образом, суд запретил выпуск криптовалюты Telegram.

В мае 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой TON.

Команда Дурова предложила инвесторам криптопроекта Telegram несколько вариантов возврата средств: получить 72% вложенных средств сейчас или остаться в проекте еще на год и получить 110%.

Также в Telegram рассматривали возможность рассчитаться с инвесторами акциями компании, если криптовалюты выпустить все-таки не получится.

Позже в компании Дурова скорректировали планы и предложили инвесторам забрать вложенные средства либо оставить их под кредит. О запуске блокчейна и выпуске криптовалюты Gram в 2021 году в письме не упоминалось.

Капитализация Telegram

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

По состоянию на 15 января 2021 года потенциальные инвесторы оценили компанию в $30 млрд.

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Автор: Елена Коваленко