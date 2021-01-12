В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Об этом сообщает The Telegraph. Кто на первом месте, не уточняется.

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В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Что этому предшествовало

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

Кроме того, в начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

История с аккаунтами Трампа

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

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Автор: УНИАН