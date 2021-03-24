Компания Intel планирует построить в Аризоне две фабрики по производству микросхем. В компании прогнозируют, что через пять лет литейный рынок может стоить $100 млрд.

Американский производитель микросхем Intel вложит $20 млрд в открытие двух заводов по производству микросхем в Аризоне.

Об этом сообщает CNBC.

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Также компания откроет филиал Intel Foundry Services, где будет производить микросхемы для других компаний. Intel Foundry Services станет отдельным бизнес-подразделением компании.

В Intel заявили, что интерес к услугам компании по производству чипов уже проявляли Amazon, Cisco, Google, IBM и Qualcomm.

В то же время в этом списке нет Apple, которая в своей последней линейке ноутбуков заменила чипы Intel на собственные, что спровоцировало недавний раунд обсуждения технического будущего Intel.

В компании считают, что к 2025 году литейный рынок может стоить $100 млрд. Также в компании не согласились с заявлением сенатора от Аризоны, что из инвестиции в производство чипов связаны с господдержкой производства полупроводников.

Патентный спор

3 марта 2021 года стало известно о том, что Intel оштрафовали на $2 миллиарда за нарушение сразу двух патентов.

Суд постановил, что Intel непреднамеренно нарушил два патента, принадлежащих компании VLSI Technology.

За нарушение первого патента Intel должен был выплатить $1,5 млрд, а второго — $675 млн. Оба патента касались технологий, которые позволяли повысить мощность микрочипов.

Intel

Intel - американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. Штаб-квартира расположена в Санта-Кларе (Калифорния).

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Автор: Елена Коваленко