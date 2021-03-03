За нарушение первого патента Intel должен выплатить $1,5 миллиарда, а второго — $675 миллионов.

Окружной суд Техаса обязал корпорацию Intel выплатить $2,18 млрд за нарушение двух патентов, связанных с производством микрочипов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Суд постановил, что Intel непреднамеренно нарушил два патента, принадлежащих компании VLSI Technology.

За нарушение первого патента Intel должен выплатить $1,5 млрд, а второго — $675 млн. Оба патента касаются технологий, которые позволяли повысить мощность микрочипов.

Представители Intel уже заявили, что считают решение суда несправедливым, и намерены опротестовать его.

Intel

Intel - американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. Штаб-квартира расположена в Санта-Кларе (Калифорния).

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Автор: УНИАН