Окружной суд Техаса обязал корпорацию Intel выплатить $2,18 млрд за нарушение двух патентов, связанных с производством микрочипов.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Суд постановил, что Intel непреднамеренно нарушил два патента, принадлежащих компании VLSI Technology.
За нарушение первого патента Intel должен выплатить $1,5 млрд, а второго — $675 млн. Оба патента касаются технологий, которые позволяли повысить мощность микрочипов.
Представители Intel уже заявили, что считают решение суда несправедливым, и намерены опротестовать его.
Intel
Intel - американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. Штаб-квартира расположена в Санта-Кларе (Калифорния).
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