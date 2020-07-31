Из-за пандемии материнская компания Google впервые теряет выручку

Причиной снижения стало замедление экономического роста в связи с пандемией, а также сокращение расходов рекламодателями.

Материнская компания Google — Alphabet — отчиталась о первом в истории компании снижении квартальной выручки.

Об этом сообщает CNBC.

Квартальная выручка

По итогам второго квартала 2020 года квартальная выручка компании составила $38,3 млрд против $38,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка Alphabet в первом квартале текущего года была на уровне $41,1 млрд

Причина падения

Причиной снижения стало замедление экономического роста в связи с пандемией, а также сокращение расходов рекламодателями.

По словам финансового директор компании Рут Порат, к концу квартала потребители вернулись к более «коммерческим» поисковым запросам, а рекламодатели начали увеличивать свои расходы. Однако она предупредила, что трудно оценить, сохранятся ли эти тенденции.

Чистая прибыль

В то же время, прибыль Alphabet во втором квартале превзошла ожидания аналитиков. Чистая прибыль во втором квартале 2020 года составила $6,959 млрд против $9,947 годом ранее. Выручка от рекламы на YouTube показала небольшой рост по сравнению с прошлым годом — $3,81 млрд против $3,603 млрд во втором квартале 2019 года.

Также выросла нерекламная выручка Google (сюда входят доходи от смартфонов Pixel и другое оборудование). По итогам квартала она составила $5,12 млрд против $4,08 млрд годом ранее.

Также сообщается, что Alphabet нанял около 4000 новых сотрудников. Таким образом, количество штатных сотрудников во втором квартале составило 127 498 человек.

Кроме того, совет директоров компании также одобрил выкуп компанией акций класса С на сумму до $28 млрд.

Хронология событий

28 июля 2020 года компания Google, являющаяся одной из крупнейших IT-компаний мира, заявила о том, что готовится к длительной пандемии и позволит сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

30 июля 2020 года юридический комитет Конгресса США провел слушания, во время которых главы технологических гигантов Amazon, Facebook, Apple и Google более пяти часов отвечали на поставленные им вопросы и были подвергнуты резкой критике со стороны конгрессменов. Глав компаний обвинили в злоупотреблении властью.

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