Конгресс США обвинил технологических гигантов в злоупотреблении властью

Марк Цукерберг (Facebook), Тим Кук (Apple), Сундар Пичаи (Google) и Джефф Безос (Amazon) впервые общались с конгрессменами США все вместе.

Юридический комитет Конгресса США провел слушания, во время которых главы технологических гигантов Amazon, Facebook, Apple и Google более пяти часов отвечали на поставленные им вопросы.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Марк Цукерберг (Facebook), Тим Кук (Apple), Сундар Пичаи (Google) и Джефф Безос (Amazon) участвовали в слушаниях по видеосвязи. Они впервые общались с конгрессменами все вместе.

Расследование

Главы технологических гигантов отвечали на вопросы, связанные с расследованием об использовании ими неконкурентных практик. Расследование комитета показало, что эти компании злоупотребляют своей властью.

Издание отмечает, что тон почти всех вопросов был враждебным. Конгрессмены постоянно перебивали глав Amazon, Facebook, Apple и Google.

«Наши основатели не поклонялись королям. Мы также не должны поклоняться императорам онлайн-экономики», — заявил член Палаты представителей Дэвид Сициллин (Демократическая партия), открывая заседание.

Он подчеркнул, что эти компании собирают данные о конкурентах, чтобы защитить свое положение, пресекают конкуренцию, скупая других игроков и копируя их продукты. «Их способность диктовать условия, разрушать целые сектора и внушать страх похожа на полномочия частного правительства», — сказал Сициллин.

Вопросы касались многих тем — от модерации постов в социальных сетях до того, какими путями компании завоевали большие доли рынков.

В чем суть обвинений

Как пишет издание, Марка Цукерберга критиковали за то, что его компания скупает конкурентов (в частности Instagram), допустила вмешательство России в президентские выборы 2016 года и не меняет правила модерации.

Основная претензия к Безосу, который впервые присутствовал на слушаниях в Конгрессе, заключалась в том, что его компания получает данные об успешных компаниях и продуктах и копирует их, создавая свои.

Пичаи обвиняли в том, что Google использует данные для подавления конкуренции, наживается на рекламе и редактирует поиск вручную.

Apple критиковали за злоупотребления в App Store.

Еще одна претензия

30 июля 2020 года Telegram подал регулятору ЕС антимонопольную жалобу на Apple. В жалобе компании на имя еврокомиссара по антимонопольному регулированию Маргрет Вестагер содержится требование к Apple «предоставить пользователям возможность загрузки приложений в обход App Store».

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