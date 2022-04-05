Большинство компаний, которые откровенно распространяют кремлевскую пропаганду, находятся под санкциями Украины с 2018 года.

Национальный совет обращается к СБУ и СНБО о содействии во внесении российских телеканалов в пятый санкционный список Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что большинство компаний, откровенно распространяющих кремлевскую пропаганду, находятся под санкциями Украины с 2018 года, а следовательно, их включение в санкционные списки ЕС вполне возможно и уместно.

После того, как они окажутся под европейскими санкциями, более 70 миллионов русскоязычных жителей Европы, которые сегодня являются потенциальной аудиторией российского пропагандистского телевидения, будут лишены колоссального информационного давления, которое происходило на протяжении десятилетий и продолжается и до сих пор.

Если к призыву Национального совета прислушаются, то произойдут необратимые изменения, а именно:

европейские спутниковые операторы, которые до сих пор предоставляют российской пропагандистской машине свои мощности для распространения некодированных телеканалов, будут вынуждены прекратить выполнение своих коммерческих обязательств и выключить трансляцию,

европейские провайдеры программных услуг также потеряют возможность ретранслировать пропагандистские сигналы в своих сетях,

мировые провайдеры интернет-сервисов вроде Google, Apple, Netflix заблокируют интернет-вещание российских пропагандистских медиа на собственных ресурсах по крайней мере для территории Европы.

Ниже приводим перечень медийных компаний и ресурсов страны-агрессора, которые находятся под украинскими санкциями, а также расширенный перечень российских пропагандистских ресурсов.