Марк Цукерберг заявил, что предпочитает смартфоны на Android.

Руководитель интернет-гиганта Facebook Inc. Марк Цукерберг рассказал, что является фанатом смартфонов Samsung.

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Как сообщает Sammobile, об этом предприниматель рассказал в интервью техноблогеру Маркусу Браунли.

Отвечая на вопрос о том, какой смартфон лежит у него в кармане прямо сейчас, Цукерберг признался, что отдает предпочтение южнокорейской компании.

«Ты знаешь, я использовал телефоны Samsung несколько лет, и я большой их фанат. Я думаю, они (Samsung) делают отличные телефоны», - сказал он.

Цукерберг также отметил, что в целом предпочитает систему Android. По его словам, миллиарды людей используют продукты Facebook именно на этой ОС. Поэтому менеджерам компании важно иметь доступ к устройствам на Android, а не пользоваться одними лишь iPhone.

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Автор: Дмитрий Захаров