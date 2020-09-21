Руководитель интернет-гиганта Facebook Inc. Марк Цукерберг рассказал, что является фанатом смартфонов Samsung.
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Как сообщает Sammobile, об этом предприниматель рассказал в интервью техноблогеру Маркусу Браунли.
Отвечая на вопрос о том, какой смартфон лежит у него в кармане прямо сейчас, Цукерберг признался, что отдает предпочтение южнокорейской компании.
«Ты знаешь, я использовал телефоны Samsung несколько лет, и я большой их фанат. Я думаю, они (Samsung) делают отличные телефоны», - сказал он.
Цукерберг также отметил, что в целом предпочитает систему Android. По его словам, миллиарды людей используют продукты Facebook именно на этой ОС. Поэтому менеджерам компании важно иметь доступ к устройствам на Android, а не пользоваться одними лишь iPhone.
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