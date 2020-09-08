Преемник iPhone XR будет представлен в начале 2021 года и станет компромиссным смартфоном, рассчитанным на широкий круг пользователей.

Apple планирует в следующем, 2021 году, выпустить новый доступный смартфон.

Об этом в Twitter сообщает инсайдер Komiya.

В частности, блоггер сообщает, что в заключительном квартале 2020 года и в первой четверти 2021 года в официальном магазине Apple будут представлены пять смартфонов. К ним относятся iPhone SE, XR, 11 и новые модели iPhone 12 и 12 Pro. Начиная со второго квартала 2021 года ассортимент устройств изменится.

Что будет с iPhone XR

Инсайдер уверен, что XR будет снят с производства и продажи, а вместо него компания добавит iPhone 12s.

Также блоггер полагает, что преемник популярной модели будет представлен в первом квартале года и станет компромиссным смартфоном, рассчитанным на широкий круг пользователей.

Что этому предшествовало

В конце августа стало известно, что американская компания снимет с производства ряд смартфонов после выпуска девайсов iPhone 12.

Apple прекратит продажу iPhone 11 и 11 Pro Max.

Также из интернет-магазина компании будет выведен iPhone XR, представленный в 2018 году.

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Автор: УНИАН