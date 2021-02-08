Одним из приоритетов мобильного подразделения компании будет ZenFone Mini.

Компания ASUS, по всей видимости, вдохновилась примером Apple в прошлом году, которая выпустила iPhone 12 mini, и тоже решила представить компактный премиальный смартфон.

Как сообщает DigiTimes, одним из приоритетов мобильного подразделения компании будет ZenFone Mini.

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Пока что нет никаких технических подробностей об этом устройстве. Как пишет издание, наиболее оптимальным видится размер дисплея 5.8 — 6 дюймов.

Ориентировочную дату анонса ZenFone Mini пока также не называют.

Phone 12 mini

8 января 2021 года стало понятно, что продажи iPhone 12 mini провалились. Из всех четырех смартфонов, выпущенных Apple в конце 2020 года, компактная модель iPhone 12 mini оказалась слабым звеном и пользуется наименьшей популярностью среди всех новинок.

8 февраля 2021 года стало известно о том, что Apple может снять с производства iPhone 12 mini.

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Автор: УНИАН