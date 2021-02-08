Ввиду слабого спроса на iPhone 12 mini, компания заранее похоронит самый дешевый аппарат из актуальной серии.

Apple может снять с производства свой самый компактный смартфон нового поколения.

Читайте такжеПродажи iPhone 12 mini провалилисьОб этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет аналитика JP Morgan Уильяма Янга (William Yang).

В частности, специалист оценивает объемы поставок смартфонов Apple на следующий квартал года.

Согласно его прогнозу, американская компания сохранит объемы по выпуску флагманов iPhone 12 и 12 Pro. Их поставки составят 56 и 41 миллион соответственно.

Эксперт считает, что Apple сократит поставки iPhone 12 mini на 11 миллионов единиц.

Отмечая слабый спрос на компактный флагман, Янг прогнозирует прекращение производства смартфона ко второму кварталу 2021 года. Таким образом, специалист полагает, что компания заранее похоронит самый дешевый аппарат из актуальной серии.

Аналитик отметил, что производство топового флагмана - iPhone 12 Pro Max - увеличится на 11 миллионов экземпляров. Также Apple обращает внимание на успех iPhone 11, выпущенного осенью 2019 года, и увеличивает производство устройства на восемь милионов единиц.

В своем отчете Уильям Янг также заявил, что в 2021 году Apple представит четыре новых смартфона. Поставки флагманов, запланированных на конец года, должны составить 80-90 миллионов штук.

Также аналитик уверен, что американская компания не выпустит новое поколение iPhone SE этой весной - по информации эксперта, выход iPhone SE 3 состоится в первой половине 2022 года.

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Автор: УНИАН