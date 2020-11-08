Предзаказы уже открыты в более чем 40 странах по всему миру.

Apple начинает прием предварительных заказов на две особенные модели iPhone в этом году: iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max (базовые iPhone 12 и 12 Pro вышли в прошлом месяце).

Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю. Об этом сообщает ITC.ua.

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Предзаказы уже открыты в более чем 40 странах по всему миру. Перед стартом предзаказов Apple раздала нескольким крупным профильным изданиям ритейловые версии смартфонов, чтобы те могли опубликовать первые впечатления о новинках (полноценные обзоры выйдут в день начала продаж 13 ноября). Одновременно Apple открывает предзаказы на умную колонку Home mini.

iPhone 12 mini стал самым компактным смартфоном Apple со времен iPhone 5. Он оснащается экраном диагональю 5,4 дюйма, но благодаря экрану с тонкими рамками новая модель получилась компактнее 4,7-дюймового iPhone 6 и актуального iPhone SE (2020).

Что же касается iPhone 12 Pro Max, это модель с 6,7-дюймовым экраном с точки зрения позиционирования полная противоположность iPhone 12 mini. Она адресована любителям больших диагоналей и энтузиастам, желающим получить все самое лучшее.

В США iPhone 12 mini стоит от $729 за версию с 64 ГБ, тогда как iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ памяти стартует с отметки $1 099.

Официальные гривневые цены пока не сообщаются, но известна дата старта продаж — 20 ноября. То есть, на неделю позже официального старта глобальных продаж, как и было с iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

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Автор: УНИАН