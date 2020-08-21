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В Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее

12:13, 21 августа 2020
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iPhone 12 / Иллюстрация REUTERSДата презентации iPhone 12  остается под вопросом/ Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил  официальный YouTube-канале Apple.

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Вскоре информация была удалена, однако пользователи успели сделать скриншоты и заметили, что указанная дата не совпадает с анонсированными ранее презентациями.

Cкриншот c Twitter

Информацию об удаленном сообщении подтверждает Tomsguide.

Согласно удаленному сообщению, презентация iPhone 12 была запланирована на 10 сентября 2020-го.

Никаких официальных комментариев по поводу удаленного сообщения компания не дает, кроме того, что дата презентации была обнародована случайно.

Хронология событий

  • 31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. 
  • Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.
  • 13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

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Автор: Елена Коваленко

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