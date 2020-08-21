В Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее

Согласно удаленному сообщению, презентация iPhone 12 была запланирована на 10 сентября 2020-го.

Дата презентации iPhone 12 остается под вопросом/ Иллюстрация REUTERS

Компания Apple запланировала презентацию iPhone 12 на начало сентября 2020 года.

Об этом сообщил официальный YouTube-канале Apple.

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Вскоре информация была удалена, однако пользователи успели сделать скриншоты и заметили, что указанная дата не совпадает с анонсированными ранее презентациями.

Информацию об удаленном сообщении подтверждает Tomsguide.

Согласно удаленному сообщению, презентация iPhone 12 была запланирована на 10 сентября 2020-го.

Никаких официальных комментариев по поводу удаленного сообщения компания не дает, кроме того, что дата презентации была обнародована случайно.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

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Автор: Елена Коваленко