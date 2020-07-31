Любители iPhone не увидят в сентябре обещанную новую модель - СМИ

Самое ожидаемое событие в мире технологий не состоится в сентябре.

Американская компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone, которая была запланирована на сентябрь этого года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

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Презентация переносится

Отмечается, что компания решила провести презентацию своих продуктов "на несколько недель позже обычного".

Таким образом новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре. Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", – сказал Маэстри.

Хронология событий

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

24 июля 2020 года стало известно о том, что iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в других аппаратах

Также сообщалось, что запланированный на 2021 год iPhone 13 будет отличаться рекордно тонким корпусом. По словам инсайдеров, это станет возможным благодаря внедрения OLED-матрицы нового типа с интегрированным сенсорным слоем.

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