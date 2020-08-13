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СМИ узнали, когда можно будет увидеть и купить iPhone 12

09:53, 13 августа 2020
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Предзаказы будут открыты сразу после презентации / Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил инсайдер Джон Проссер, сообщает Lifehacker.

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Презентация и предзаказы

По его сведениям, новые смартфоны будут представлены с 12 по 18 октября.

Практически сразу же Apple откроет предзаказы на базовые модели iPhone 12.

Продажи

По информации инсайдера продажи начнутся на следующей неделе после презентации — с 19 по 25 октября. Pro-версии смартфонов можно будет заказать гораздо позже — только в ноябре. Точных дат источник пока не знает.

Хронология событий

  • Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.
  • 31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. 

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