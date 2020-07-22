Apple намерена отказаться от выбросов углерода к 2030 году

Apple уже удалось сократить загрязнение планеты, используя переработанные материалы и повысив энергоэффективность своих продуктов.

Компания Apple сообщила, что она намерена полностью нейтрализовать своё влияние на изменение климата на протяжении нынешнего десятилетия. Чтобы достичь своей цели стать углеродно-нейтральной к 2030 году, она должна сократить загрязнение парниковыми газами на 75%, а также сократить тепловое загрязнение на 25%.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В 2019 году Apple сократила выбросы углекислого газа на 4,3 миллиона тонн. По сравнению с пиковыми показателями 2015 года, выбросы углекислого газа снизились на 35%. Причём сокращения выбросов удалось достичь даже в условиях роста объёмов производства и продаж продукции. Тем не менее даже несмотря на достигнутый прогресс, в 2019 году объём выбросов углекислого газа компанией составил 25,1 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Apple удалось сократить загрязнение планеты, используя переработанные материалы и повысив энергоэффективность своих продуктов. В настоящее время её продукция потребляет в среднем на 73% меньше энергии, чем 11 лет назад.

"Вместе с тем компания из Купертино утверждает, что её деятельность (связанная с выбросами её объектов и деловыми поездками) стала углеродно-нейтральной в апреле этого года. В 2018 году компания объявила, что купит достаточно возобновляемой энергии для обеспечения своей глобальной деятельности", - подчеркивает издание.

Но решить задачу с сокращением выбросов от производства продукции компании будет нелегко. В 2019 году именно производственные выбросы составили 76% её углеродного следа.

Чтобы решить эту задачу, Apple стремится сотрудничать с поставщиками, работающими на возобновляемых источниках энергии. Отмечается, что более 70 поставщиков взяли на себя обязательство использовать только возобновляемую энергию для производства продукции для Apple.

По оценкам компании, это сократит выбросы углекислого газа эквивалентно ежегодному отказу от 3 миллионов автомобилей.

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