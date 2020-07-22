В Раде заблокировали подписание закона о снижении «зеленого» тарифа
Нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.
Об этом говорится на сайте Рады.
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Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.
В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.
Как развивались события
Более 20% рынкавозобновляемых источников энергии (ВИЭ) принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.
По состоянию на начало июня установленная мощность объектов возобновляемой энергетики составляет 7 ГВт, не учитывая крупные ГЭС, объекты из ВИЭ на оккупированных территориях (637 МВт) и малые солнечные электростанции частных домохозяйств (618 МВт).
Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.
В мае 2020 года министерство энергетики и защиты окружающей среды разработалоусловия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для ветровых электростанций (ВЭС) – на 7,5%. Предлагалось установить верхнее ограничение тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с инвесторами в возобновляемую энергетику заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.
21 июля 2020 года Верховная Рада Украины поддержала принятие во втором чтении и в целом законопроекта, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок «зеленого» тарифа для солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций.
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