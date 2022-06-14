Возобновление доставки в Украину запланировано с 15 июня.

"Укрпочта" с 15 июня возобновляет доставку отправлений из китайского интернет-магазина AliExpress.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Facebook.

"С 15 июня AliExpress / Cainiao возобновляет доставку через "Укрпочту" в Украину. Доставка будет осуществляться через одну из европейских стран и затем доставляться в Украину "Укрпочтой", - отметил Смелянский.

По его словам, на старте возобновления доставок фигурируют 14 областей Украины. Но жители одной из восточных областей могут заказать посылку на знакомых, а они уже смогут отправить ее на любую территорию Украины, где работает "Укрпочта".

Точных сроков доставки в "Укрпочте" не называют, но обещают делать все, чтобы вернуться на довоенные показатели.

Отмечается, что с 15 июня доставка с AliExpress будет доступна для Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

AliExpress.com:

AliExpress.com — интернет-магазин розничной торговли малого бизнеса Китая, предлагает товары международным покупателям в Интернете. Принадлежит группе компаний Alibaba.

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