Зеленский ответил на петицию о запрете 5G-связи в Украине

Среди прочего в ответе на петицию, призывающую запретить использование 5G в Украине, президент сообщил, что государство пока не имеет планов относительно развития этого типа связи.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского проинформировать население страны о влиянии мобильных технологий 4G и 5G на здоровье людей.

Читайте такжеБритания просит Японию развернуть 5G без Huawei

Об этом говорится в официальном ответе президента на петицию, призывающую запретить в Украине внедрение технологии 5G-связи.

Также Зеленский отметил важность нормирования допустимых уровней излучения при внедрении высокоскоростной связи.

«Главным с точки зрения здравоохранения при внедрении технологии 5G является нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения», - написал он.

В соответствии с ответом на петицию, план мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году системы связи 5G не утвержден.

Кроме этого, в своем ответе президент, ссылаясь на исследования международных организаций, подчеркнул, что не существует доказательств, что 5G наносит вред человеку.

Как сообщал УНИАН, 6 июля петиция, которая призывает запретить использование 5G-связи в Украине, набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram