Петиция о запрете 5G в Украине набрала 25 тысяч подписей на сайте президента

Противники 5G-связи считают, что она вредна для здоровья.

Электронная петиция о запрете внедрения 5G-связи в Украине из-за «крайне отрицательного ее влияния на здоровье» собрала 25 тысяч подписей на сайте президента. Теперь глава государства должен ее рассмотреть.

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Петиция была обнародована еще 7 апреля. На сбор необходимого количества подписей ей понадобилось почти три месяца.

«Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!», - говорится в документе.

Напомним, в этом году по Европе прокатилась волна поджогов башен связи 5G. Так, в Великобритании уничтожили 60 башен. По меньшей мере 16 таких были уничтожены огнем в Нидерландах. Атаки против оборудования, связанного с 5G, произошли в Италии, Ирландии, Бельгии и на Кипре.

Объяснения своих мотивов вандалы черпают из болота абсурдных теорий о том, что 5G якобы как-то распространяет коронавирус или что радиация телефонических башен ослабляет иммунитет, делая нас уязвимыми перед COVID-19. Одна из теорий утверждает, что никакого коронавируса якобы не существует вообще. А болезнь - это выдумка для прикрытия наихудшего влияния излучения 5G. В Великобритании сторонники теорий заговора даже заметили башню 5G на новой банкноте достоинством 20 фунтов стерлингов и решили, что это какой-то таинственный код.

Представители органов здравоохранения до головокружения настаивают, что технология 5G никак не вредит людям. Но это никого не убедило. Атак на башни и дальше становится все больше.

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