Пандемия коронавируса: соцсеть TikTok выделит $375 миллионов для поддержки медиков, педагогов и бизнеса

Соцсеть также планирует предоставлять в будущем денежную помощь представителям сферы культуры.

Социальная сеть для видео и онлайн-трансляций TikTok выделит 375 млн долл. для поддержки медиков, педагогов и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

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В частности, сеть выделит 200 млн долл. для помощи медикам, педагогов и местных громад, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса; 100 млн – в качестве кредитов для бизнеса на рекламу в соцсети и 25 млн – как финансовая помощь организациям, которые предоставляют важную информацию о системе здравоохранения в условиях пандемии.

Согласно сообщению, соцсеть также планирует в будущем предоставлять денежную помощь представителям сферы культуры.

Как сообщал УНИАН, мобильное приложение соцсети TikTok стало наиболее скачиваемым в мире по итогам первого квартала 2020 года, опередив приложения WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger.

Справка УНИАН. TikTok – социальная сеть создания коротких видео и проведения онлайн-трансляций, принадлежащая китайской компании ByteDance. Сеть имеет представительства в США, Китае, Великобритании, Франции, ОАЭ, Индии, Индонезии, Южной Корее и Японии.